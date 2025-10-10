Rosa impone su ley en El Rosco y manda a Manu a la Silla Azul

El duelo entre Rosa y Manu en Pasapalabra ha vuelto a ser de infarto. Con el bote de 2.230.000 euros en juego, la coruñesa ha demostrado su superioridad desde el primer segundo, sumando aciertos con una precisión impecable. Manu, en cambio, ha tenido que remar contracorriente durante toda la prueba.

La igualdad llegó con 21 aciertos, pero la tensión ha roto el equilibrio. Manu ha decidido arriesgar y ha fallado, dejando el camino libre a Rosa para sentenciar con su acierto número 22. El público y los invitados, entre ellos Natalia Sánchez, han celebrado el emocionante desenlace del Rosco.