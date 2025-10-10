El divertido encuentro en Tarifa que inspiró el “epitafio” de José Sacristán

José Sacristán acudió a El Hormiguero para hablar de su nueva obra, un homenaje a Fernando Fernán Gómez. Durante la charla, el actor recordó la importancia de mirar al pasado con cariño y mantener los pies en la tierra.

El intérprete de Chinchón también reflexionó sobre la fama, que calificó como “doméstica”. Para explicarlo, contó a Pablo Motos una divertida anécdota con un joven que lo reconoció en Tarifa y le inspiró una frase inolvidable: “Ya tengo epitafio”.