La habilidad de Manu para resolver el panel sobre Rosalía a la primera, ¡tra,tra!

Manu volvió a demostrar por qué su memoria es una de las más prodigiosas de Pasapalabra. En el juego ¿Dónde Están?, eligió a Rosalía como protagonista del panel y, una vez más, lo resolvió al primer intento, dejando boquiabiertos a todos en el plató.

Roberto Leal destacó su increíble capacidad, mientras Álex O’Dogherty bromeó comparándolo con alguien capaz de memorizar las páginas amarillas. Natalia Sánchez y Javi Martín respiraron aliviados tras su acierto, y el momento terminó con risas y el ya mítico “¡Tra, tra!” que se ha convertido en el lema de la gesta de Manu.