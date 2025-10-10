Andrés descubre la verdad en una carta de Enriqueta

Andrés recibe una carta de Enriqueta que cambia todo en Sueños de libertad. La hija de Remedios confiesa que su madre fue víctima de un chantaje orquestado por Gabriel, quien la obligó a declararse culpable del robo de Cobeaga. La mujer sigue en prisión, aunque es inocente.

Las sospechas de Andrés se confirman: Gabriel fue quien provocó la detención de Remedios. Ahora, decidido a demostrar la verdad, Andrés buscará pruebas que desenmascaren al verdadero responsable y limpien el nombre de la operaria encarcelada.