Álex O’Dogherty cae en La Pista al confundir ‘Los problemas crecen’ con ‘Las chicas de oro’

La nostalgia de los años 80 ha jugado una mala pasada a Álex O’Dogherty en La Pista. El actor, convencido de tener la respuesta correcta, confundió dos míticas series al escuchar la canción del duelo. Creía reconocer la sintonía de Los problemas crecen, pero la pista escondía el tema de Las chicas de oro.

Natalia Sánchez aprovechó el despiste de su rival y se llevó la victoria con rapidez. Entre risas y sorpresa, Roberto Leal desveló la confusión que dejó sin palabras a Álex, que reconoció su error demasiado tarde.