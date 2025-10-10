Venganza mortal: la trampa de Saúl termina con la muerte de Estrella en la vieja fábrica

Saúl cumple su promesa de venganza urdiendo un plan aterrador para hacer sufrir a Octavio Oramas. Tras fingir el secuestro de Mónica, logra atraer al patriarca hasta la vieja fábrica, donde un siniestro baúl cuelga del techo como símbolo de su odio.

Mientras tanto, César y Amanda rastrean la señal del collar de Estrella hasta el mismo lugar. Sin imaginar el horror que les espera, descubren que la trampa de Saúl no solo apunta a Octavio, sino que acaba cobrando la vida de la anciana.