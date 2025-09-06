Publicidad
Pasapalabra
Rosa se guarda una respuesta clave en El Rosco y firma un empate con sabor a victoria
La concursante ha optado por no arriesgar en la última jugada de El Rosco, logrando el empate con Manu, aunque después ha descubierto que habría acertado.
Rosa ha comenzado El Rosco de Pasapalabra con ventaja y ha mantenido un duelo muy igualado con Manu. Con un 22-21 en contra, ha decidido arriesgar solo lo justo para empatar.
Tras el empate, ha confesado que se mordió la lengua en la última letra. Al comprobar la respuesta, ha descubierto que habría alcanzado los 23 aciertos y ganado el duelo.