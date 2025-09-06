Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Manu revela un recuerdo en Pasapalabra: ¡qué prudente era en su infancia!

Pasapalabra

Manu revela un recuerdo en Pasapalabra: ¡qué prudente era en su infancia!

El concursante ha compartido una divertida anécdota durante el ¿Dónde Están? relacionada con los toboganes.

Alberto Mendo
Publicado:

Al elegir entre columpios y toboganes, Manu ha confesado que prefería los segundos, pero solo si otros niños se tiraban antes. “Era por prudencia”, ha explicado entre risas.

Roberto Leal ha animado al concursante a contar más detalles en Pasapalabra, y Nacho García ha bromeado con que seguía a los “niños de prueba”. El momento ha sido uno de los más divertidos del programa.

Antena 3» Vídeos