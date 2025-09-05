Pulpo a la plancha con arroz negro de Arguiñano: un plato estrella

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de pulpo a la plancha con arroz negro, para ello ha usado ingredientes sencillos pero el resultado ha sido espectacular.

La base de esta receta está en un buen sofrito y en el uso de la tinta de calamar, que aporta el característico color negro y un sabor profundo. ¡Tienes que probarla!