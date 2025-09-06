Publicidad
Pasapalabra
La permanencia de Rosa en Pasapalabra, en peligro por un fallo y una gran aspirante
La concursante gallega ha vivido una prueba crítica frente a Leyla, una aspirante que ha demostrado nivel y ha estado cerca de dejarla fuera del concurso.
Rosa ha vuelto a la Silla Azul en un duelo decisivo contra Leyla, geóloga y seguidora de Pasapalabra. La tensión ha sido máxima tras un fallo de cada una en los primeros turnos.
Con un margen mínimo de error, Rosa ha quedado al borde de la eliminación. El plató ha contenido la respiración hasta el desenlace, que puedes revivir en el vídeo del programa.