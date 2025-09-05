Publicidad
Para 4 personas
¡Plato infalible! Joseba Arguiñano sorprende con una coliflor con salsa holandesa de cecina
Este plato es sencillo pero a la vez la salsa que ha preparado Joseba le da un toque especial.
Joseba Arguiñano ha preparado coliflor con salsa holandesa de cecina y su padre, Arguiñano no ha dudado en comentar: "Doy fe que está muy bueno, meloso y picantito”.
La coliflor, una verdura de siempre, en manos de Joseba se convierte en un plato riquísimo y especial. Además, se tarda poco en preparar.