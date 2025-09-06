Publicidad
Pasapalabra
Nacho García lanza una apuesta a Eva Soriano en Pasapalabra: ¿cuál será el castigo para el perdedor=
Los presentadores de Cuerpos especiales han trasladado su pique radiofónico a Pasapalabra con una apuesta que tendrá consecuencias divertidas.
Eva Soriano y Nacho García han protagonizado un momento divertido en Pasapalabra al pactar una apuesta: quien pierda más veces en La Pista deberá ir disfrazado a la radio.
El reto se ha sellado con humor y complicidad. Roberto Leal ha celebrado el acuerdo con un “¡Hay trato!”, antes de que ambos se enfrentaran en su primer duelo musical.