Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Nacho García lanza una apuesta a Eva Soriano en Pasapalabra: ¿cuál será el castigo para el perdedor=

Pasapalabra

Nacho García lanza una apuesta a Eva Soriano en Pasapalabra: ¿cuál será el castigo para el perdedor=

Los presentadores de Cuerpos especiales han trasladado su pique radiofónico a Pasapalabra con una apuesta que tendrá consecuencias divertidas.

Alberto Mendo
Publicado:

Eva Soriano y Nacho García han protagonizado un momento divertido en Pasapalabra al pactar una apuesta: quien pierda más veces en La Pista deberá ir disfrazado a la radio.

El reto se ha sellado con humor y complicidad. Roberto Leal ha celebrado el acuerdo con un “¡Hay trato!”, antes de que ambos se enfrentaran en su primer duelo musical.

Antena 3» Vídeos