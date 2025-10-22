Rosa firma un duelo de infarto con Manu en El Rosco

Rosa ha protagonizado uno de los Roscos más intensos de Pasapalabra al sumar 22 aciertos y rozar el nuevo bote récord del programa, que ya asciende a 2.278.000 euros. Su único fallo en la última letra frenó una remontada brillante que obligó a Manu a un reto casi imposible.

El madrileño, que necesitaba diez aciertos para empatar, se quedó sin opciones tras un arranque titubeante. Ambos concursantes seguirán luchando por el bote en la próxima entrega, en un duelo cada vez más igualado y emocionante.