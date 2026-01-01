Publicidad
Rosa deslumbra en Pasapalabra con un look rojo de lentejuelas para despedir el año
La concursante coruñesa sorprende en el programa de Nochevieja con un vestido largo, escote en V y detalles brillantes que acaparan todas las miradas.
Rosa apostó por la elegancia en el último programa del año en Pasapalabra. Brilló con un vestido rojo de lentejuelas, peinado impecable y una gran sonrisa que iluminó el plató.
Su look se convirtió en protagonista junto al glamour de los invitados y la tensión vivida en la Silla Azul, poniendo el broche perfecto a la tarde.