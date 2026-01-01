Rosa deslumbra en Pasapalabra con un look rojo de lentejuelas para despedir el año

Rosa apostó por la elegancia en el último programa del año en Pasapalabra. Brilló con un vestido rojo de lentejuelas, peinado impecable y una gran sonrisa que iluminó el plató.

Su look se convirtió en protagonista junto al glamour de los invitados y la tensión vivida en la Silla Azul, poniendo el broche perfecto a la tarde.