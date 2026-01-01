Publicidad
Pasapalabra
Eduardo Navarrete se desata en Pasapalabra con la última canción del año y protagoniza un momento inesperado
El diseñador se anima en La Pista con 'Un año más', de Mecano, y sorprende al plató con un baile lleno de energía y una divertida anécdota.
Eduardo Navarrete acertó la última canción del año en La Pista y lo celebró con un baile desmelenado que arrancó risas en el plató de Pasapalabra.
Su camisa de raso jugó una mala pasada y dejó una anécdota inesperada, poniendo el toque más divertido a la despedida del 2025 en el concurso.