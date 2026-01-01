Los presentadores de Atresmedia hacen balance y revelan qué propósitos cumplieron al cerrar 2025

Con el año a punto de terminar, varios presentadores de Atresmedia han hecho balance personal. Karlos Arguiñano no logró dejar de cantar mientras cocina, algo que el público le sigue pidiendo. Roberto Leal no consiguió organizar mejor su tiempo, y Matías Prats sigue sin dejar de hacer reír.

Sonsoles Ónega y Manel Fuentes, en cambio, sí cumplieron sus retos para 2025. Aunque algunos se quedaron a medias, todos coinciden en valorar lo conseguido con optimismo antes de despedir el año junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en las Campanadas.