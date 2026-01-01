Campanada en Pasapalabra: Manu, al borde de quedar eliminado en la Silla Azul

Manu estuvo al límite en la Silla Azul tras un error inicial que dio esperanzas al aspirante Sergio, procedente de Toledo. La tensión se disparó en el plató de Pasapalabra.

Con concentración y experiencia, el madrileño evitó más fallos y terminó imponiéndose, asegurando su permanencia y cerrando el año con emoción.