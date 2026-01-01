Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
DIRECTO: Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Publicidad

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Pasapalabra

Campanada en Pasapalabra: Manu, al borde de quedar eliminado en la Silla Azul

El concursante madrileño rozó el drama tras fallar antes que el aspirante, pero reaccionó a tiempo para seguir en el último programa del año.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu estuvo al límite en la Silla Azul tras un error inicial que dio esperanzas al aspirante Sergio, procedente de Toledo. La tensión se disparó en el plató de Pasapalabra.

Con concentración y experiencia, el madrileño evitó más fallos y terminó imponiéndose, asegurando su permanencia y cerrando el año con emoción.

Antena 3» Vídeos