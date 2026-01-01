Publicidad
Pasapalabra
Campanada en Pasapalabra: Manu, al borde de quedar eliminado en la Silla Azul
El concursante madrileño rozó el drama tras fallar antes que el aspirante, pero reaccionó a tiempo para seguir en el último programa del año.
Manu estuvo al límite en la Silla Azul tras un error inicial que dio esperanzas al aspirante Sergio, procedente de Toledo. La tensión se disparó en el plató de Pasapalabra.
Con concentración y experiencia, el madrileño evitó más fallos y terminó imponiéndose, asegurando su permanencia y cerrando el año con emoción.