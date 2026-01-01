Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
DIRECTO: Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Publicidad

Manu y Rosa dan por bueno un empate accidentado en el último Rosco de 2025

Pasapalabra

Manu y Rosa cierran el año con un empate inesperado en el último Rosco

El duelo final de 2025 en Pasapalabra termina en tablas tras errores tempranos y una estrategia prudente que asegura una Nochevieja tranquila para ambos concursantes.

Alberto Mendo
Publicado:

El último enfrentamiento del año en Pasapalabra ha estado marcado por la tensión y los fallos iniciales. Rosa se ha equivocado en la E y Manu ha cometido un lapsus en la N, devolviendo la igualdad al duelo.

Tras esos tropiezos, los dos han optado por la cautela. Rosa se ha plantado con 21 aciertos y Manu ha igualado sin arriesgar más. El bote de 2.572.000 euros seguirá creciendo en 2026.

Antena 3» Vídeos