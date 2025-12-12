Rosa dedica unas emotivas palabras a Manu por sus 400 programas en Pasapalabra: "Es de admirar"

Antes de comenzar El Rosco, Rosa pidió permiso a Roberto Leal para dedicarle unas palabras a Manu por alcanzar los 400 programas en Pasapalabra. “Cada vez me parece más locura”, confesó emocionada.

La concursante subrayó el mérito de mantenerse en el concurso, la constancia y el esfuerzo que requiere. “Es de admirar”, afirmó sobre el madrileño, con quien comparte un duelo histórico desde hace meses.