Rosa asume el fallo en ¿Dónde Están? tras quedarse a segundos del pleno sobre Jarabe de Palo

La prueba del ¿Dónde Están? comenzó cuesta arriba para el equipo naranja, que apenas sumaba aciertos. Rosa recuperó opciones en el último turno, pero el reloj le impidió completar el panel.

Con veinte segundos en juego, el pinchazo fue decisivo. Rosa lo asumió con humor: “Culpa mía”, comentó tras perder la oportunidad que habría equilibrado el duelo de Pasapalabra.