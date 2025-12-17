Ronda de ocurrencias en La Voz: los coaches se desatan con las preguntas más disparatadas del reto ¿Quién soy?

El ambiente distendido de La Voz volvió a brillar cuando Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra aceptaron jugar al viral ¿Quién soy? entre bastidores. Cada uno recibió un personaje secreto y tuvo que lanzar preguntas para acercarse a la respuesta.

Las ocurrencias se dispararon: desde dudas sobre si conocían al misterioso protagonista hasta comparaciones playeras y siestas compartidas. Pablo López parecía tenerlo claro, mientras el resto exprimía cada pista con entusiasmo. El reto dejó risas, complicidad y un retrato espontáneo del buen humor que reina fuera del plató.