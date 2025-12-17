Publicidad
LA VOZ
Ronda de ocurrencias en La Voz: los coaches se desatan con las preguntas más disparatadas del reto ¿Quién soy?
El clásico desafío de adivinar al personaje desató una tormenta de humor entre los coaches de La Voz, que improvisaron preguntas delirantes mientras intentaban descubrir la identidad oculta.
El ambiente distendido de La Voz volvió a brillar cuando Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra aceptaron jugar al viral ¿Quién soy? entre bastidores. Cada uno recibió un personaje secreto y tuvo que lanzar preguntas para acercarse a la respuesta.
Las ocurrencias se dispararon: desde dudas sobre si conocían al misterioso protagonista hasta comparaciones playeras y siestas compartidas. Pablo López parecía tenerlo claro, mientras el resto exprimía cada pista con entusiasmo. El reto dejó risas, complicidad y un retrato espontáneo del buen humor que reina fuera del plató.