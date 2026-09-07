Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE NOCHE
Más premios y nuevas sorpresas: el concurso prepara grandes cambios para su nueva temporada
El programa arranca una nueva etapa con novedades en su mecánica, más premios y nuevas dosis de diversión para sorprender tanto a los concursantes como a los espectadores.
Por fin La Ruleta de la Suerte Noche afronta su nueva temporada incorporando importantes novedades. El concurso presentado por Jorge Fernández refuerza sus premios y suma nuevos elementos con los que pretende hacer las partidas todavía más emocionantes.
Los concursantes tendrán nuevas oportunidades y sorpresas durante el juego, aunque el objetivo seguirá siendo el mismo: resolver los paneles y acumular el mayor premio posible. Una renovación que mantiene intacta la esencia de uno de los concursos más veteranos de Antena 3.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas