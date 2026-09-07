Carlota Baró revela la emoción detrás del intercambio de bebés: “Tuve que irme a calmar”

Carlota Baró ha desvelado cómo fue rodar el momento en el que Renata intercambia a su hija por la de doña Inés. Para la secuencia de Las hijas de la criada trabajó con dos bebés de apenas dos semanas: “Fue muy intenso. Es increíble y mágico, pero es difícil”.

El llanto de uno de los pequeños aumentó todavía más la emoción. “Recuerdo coger los pies de los dos y tener que irme un momento debajo de la mesa a calmarme”, confiesa la actriz sobre la exigente grabación.

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