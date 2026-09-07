Dani Tatay descubre los secretos de sus escenas de acción: “Al final es una coreografía”

Dani Tatay ha contado cómo afronta las escenas de acción en Sueños de libertad y el proceso que existe detrás de cada enfrentamiento. Lejos de improvisarse, los movimientos se preparan cuidadosamente para que la secuencia funcione y los actores puedan rodarla con seguridad.

“Al final es una coreografía”, explica el intérprete al hablar de la coordinación necesaria durante estas grabaciones. Tatay revela así el trabajo que hay detrás de unas escenas en las que cada movimiento debe estar perfectamente calculado.

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