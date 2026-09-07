Nuria acaricia el Bote en una tirada de infarto y Jorge Fernández no puede creer lo cerca que se queda

Nuria ha estado a punto de llevarse el bote en La Ruleta de la Suerte. La concursante ha lanzado la ruleta y la casilla más deseada se ha acercado peligrosamente a la flecha, provocando máxima expectación en el plató.

“Bote de aquella manera”, ha advertido Jorge Fernández mientras seguía atentamente el recorrido. Finalmente, la ruleta se ha detenido dejando a Nuria a un suspiro del gran premio, poniendo fin a una tirada de auténtico infarto.

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