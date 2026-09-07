Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE
Nuria acaricia el Bote en una tirada de infarto y Jorge Fernández no puede creer lo cerca que se queda
La concursante protagoniza uno de los momentos más tensos de la partida cuando la ruleta amenaza con detenerse en el bote, pero el premio se le escapa por muy poco.
Nuria ha estado a punto de llevarse el bote en La Ruleta de la Suerte. La concursante ha lanzado la ruleta y la casilla más deseada se ha acercado peligrosamente a la flecha, provocando máxima expectación en el plató.
“Bote de aquella manera”, ha advertido Jorge Fernández mientras seguía atentamente el recorrido. Finalmente, la ruleta se ha detenido dejando a Nuria a un suspiro del gran premio, poniendo fin a una tirada de auténtico infarto.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas