LA ENCRUCIJADA
Rodrigo Guirao sorprende al revelar con qué compañero siente más conexión en Encrucijada
El actor argentino comparte detalles de su experiencia en el rodaje y confiesa con qué miembro del elenco ha construido una complicidad especial en la serie de Antena 3.
Rodrigo Guirao ha hablado sobre cómo está viviendo el rodaje de La Encrucijada y lo que significa para él formar parte de este proyecto que ya atrapa a los espectadores con su intensidad. El intérprete argentino reconoce que la química con algunos compañeros ha sido inmediata.
Entre esas conexiones destaca la relación con un miembro del elenco con quien comparte escenas clave. Según Guirao, esta complicidad traspasa la pantalla y aporta un realismo esencial a la trama, enriqueciendo la experiencia tanto para los actores como para el público.