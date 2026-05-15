Rodolfo Sancho desvela qué admira de Juan Toscano en Entre tierras: "Siempre lucha por una vida mejor"

La segunda temporada de Entre tierras ha marcado especialmente a sus protagonistas. Megan Montaner ha reconocido que cada personaje le aporta nuevas vivencias tanto personales como profesionales durante el proceso de grabación.

Por su parte, Rodolfo Sancho ha confesado que se queda con la capacidad de Juan Toscano para no rendirse nunca. El actor destaca que su personaje mantiene siempre la esperanza de alcanzar una buena vida pese a las dificultades.