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El Hormiguero
Rodolfo Sancho desvela el momento más insólito que vivió con Bisbal, Ángel Nieto y Tom Cruise
El actor recuerda en El Hormiguero una anécdota surrealista que conecta a varias figuras internacionales y sorprende por lo inesperado de la situación vivida.
Durante su visita al programa, Rodolfo Sancho relató una experiencia que calificó como completamente surrealista, en la que coincidieron nombres tan conocidos como David Bisbal, Ángel Nieto y Tom Cruise.
El actor explicó cómo se desarrolló aquel encuentro inesperado, dejando al público y a los presentadores sorprendidos por los detalles de una historia tan improbable como real.