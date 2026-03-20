Rodolfo Sancho desvela el momento más insólito que vivió con Bisbal, Ángel Nieto y Tom Cruise

Durante su visita al programa, Rodolfo Sancho relató una experiencia que calificó como completamente surrealista, en la que coincidieron nombres tan conocidos como David Bisbal, Ángel Nieto y Tom Cruise.

El actor explicó cómo se desarrolló aquel encuentro inesperado, dejando al público y a los presentadores sorprendidos por los detalles de una historia tan improbable como real.