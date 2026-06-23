Rocío Muñoz rompe su silencio sobre Omar Montes y muestra los mensajes que recibió al anunciar su embarazo

Durante su intervención en el programa Y ahora Sonsoles, Rocío Muñoz compartió los mensajes que intercambió con Omar Montes después de informarle de que estaba esperando un hijo. La colaboradora relató cómo vivió aquel momento y la reacción que obtuvo por parte del artista.

Las conversaciones mostradas reflejan la postura que adoptó el cantante tras conocer la noticia. Según explicó Rocío Muñoz, algunos de esos mensajes le hicieron sentir que tendría que afrontar la situación sin el apoyo que esperaba en ese momento.

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