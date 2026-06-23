Un testimonio podría marcar un giro en la investigación del crimen de Gerena

El caso de Gerena sigue generando conmoción después de que Félix, de 50 años, acabara presuntamente con la vida de su hija Ángela, de 20, antes de suicidarse. La madre de la joven fue quien encontró ambos cuerpos y tuvo que recibir asistencia tras sufrir una crisis de ansiedad.

La mujer que la atendió en esos momentos ha aportado un testimonio que podría resultar relevante para esclarecer el contexto familiar. Según trasladó en Y ahora Sonsoles, la madre lamentó no haber tomado una decisión cuando su hija se lo pidió, una declaración que ha abierto nuevas líneas de análisis sobre la relación en el matrimonio.

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