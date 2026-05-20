Javier sorprende en Pasapalabra con una inesperada actuación de tenor en plena prueba musical

La Pista dejó un duelo muy distinto entre Javier y David en Pasapalabra gracias a una melodía infantil que desconcertó especialmente al concursante. Tras varios intentos fallidos, Javier encontró la respuesta correcta al reconocer Quisiera ser tan alta como la Luna.

Después de acertar el título, el madrileño se lanzó a cantar con una sorprendente voz lírica que dejó impresionado a Roberto Leal. El presentador celebró la actuación, aunque bromeó con un detalle que echó en falta: los ay, ay del estribillo.

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