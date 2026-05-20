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PASAPALABRA
Javier sorprende en Pasapalabra con una inesperada actuación de tenor en plena prueba musical
Una conocida canción infantil provocó uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra, donde Javier acabó desatando las risas y los aplausos con su potente interpretación.
La Pista dejó un duelo muy distinto entre Javier y David en Pasapalabra gracias a una melodía infantil que desconcertó especialmente al concursante. Tras varios intentos fallidos, Javier encontró la respuesta correcta al reconocer Quisiera ser tan alta como la Luna.
Después de acertar el título, el madrileño se lanzó a cantar con una sorprendente voz lírica que dejó impresionado a Roberto Leal. El presentador celebró la actuación, aunque bromeó con un detalle que echó en falta: los ay, ay del estribillo.
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