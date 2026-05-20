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EL HORMIGUERO
Pablo Motos revive un inesperado momento de su niñez con una visita sorpresa en El Hormiguero
Jorge Salvador emocionó al presentador con una inesperada aparición durante la tertulia de El Hormiguero, en la que repasaron recuerdos y anécdotas de la infancia de Pablo Motos.
Durante una sección del programa El Hormiguero, Jorge Salvador mostró varias imágenes de Pablo Motos cuando era pequeño mientras comentaban algunas vivencias de aquella etapa. La sorpresa llegó con la aparición de Mari, el amor de infancia del presentador.
Ambos recordaron con humor y nostalgia algunos momentos compartidos de juventud, incluyendo las veces en las que Pablo ensayaba en la peluquería de su padre mientras intentaba conquistarla.
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