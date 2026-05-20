David firma una jugada decisiva en Pasapalabra y deja a Javier contra las cuerdas en El Rosco

La igualdad marcó todo el duelo entre David y Javier, que llegaron empatados a 22 aciertos tras una primera vuelta muy medida en El Rosco de Pasapalabra. Ambos apostaron por jugadas cortas y evitar errores en una fase marcada por la estrategia y la concentración.

Con el tiempo casi agotado, David decidió arriesgar y logró una respuesta clave que rompió el empate. El acierto trasladó toda la presión a Javier, que tuvo que jugarse el resultado final con apenas un segundo disponible en su última intervención.

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