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PASAPALABRA
David firma una jugada decisiva en Pasapalabra y deja a Javier contra las cuerdas en El Rosco
El concursante barcelonés cambió por completo el desenlace de El Rosco con una respuesta en el último segundo que desató la máxima tensión en el plató de Pasapalabra.
La igualdad marcó todo el duelo entre David y Javier, que llegaron empatados a 22 aciertos tras una primera vuelta muy medida en El Rosco de Pasapalabra. Ambos apostaron por jugadas cortas y evitar errores en una fase marcada por la estrategia y la concentración.
Con el tiempo casi agotado, David decidió arriesgar y logró una respuesta clave que rompió el empate. El acierto trasladó toda la presión a Javier, que tuvo que jugarse el resultado final con apenas un segundo disponible en su última intervención.
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