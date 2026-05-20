Pasapalabra vive un histórico caos futbolero con errores imposibles en Palabras Cruzadas

La prueba de Palabras Cruzadas en Pasapalabra terminó completamente descontrolada desde los primeros segundos. El equipo azul acumuló respuestas muy llamativas al colocar al Athletic Club en Badajoz, al Levante en Murcia y al Club Deportivo Extremadura en Vizcaya.

Tampoco hubo calma en el equipo naranja, donde los nervios jugaron una mala pasada a todos los participantes. El Rayo Vallecano y el Getafe acabaron convertidos en equipos vascos, mientras que el Celta fue trasladado a Málaga durante una ronda repleta de confusión y risas.

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