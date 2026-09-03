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Y AHORA SONSOLES
Rocío Muñoz se rompe al revelar su mayor miedo por su hijo: “Lo peor es que te amenacen con llevárselo”
Rocío Muñoz no puede contener las lágrimas al hablar de uno de los momentos más duros que atraviesa y confesar el temor que siente ante la posibilidad de perder a su hijo.
Rocío Muñoz se ha emocionado al explicar la difícil situación que está viviendo y cómo le afectan las amenazas relacionadas con su hijo. La joven no ha podido evitar romper a llorar al abordar un asunto que le provoca un profundo miedo.
En Y ahora Sonsoles, Rocío ha expresado con contundencia lo que supone para una madre enfrentarse a esta situación: “Lo peor que te pueden hacer es amenazarte con que se van a llevar a tu hijo”. Un temor que ha terminado desbordándola.
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