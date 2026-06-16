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PASAPALABRA
Roberto Leal revela su amor y odio por esta canción en Pasapalabra
El presentador sorprendió a los concursantes al desvelar la peculiar relación que mantiene con una popular melodía infantil durante el esperado duelo central de La Pista.
Antes de comenzar la prueba decisiva de La Pista en Pasapalabra, Roberto Leal explicó que la canción elegida era una de esas que ha disfrutado y sufrido a partes iguales. Ni David ni su rival lograron identificarla de inmediato, pese a tratarse de un tema muy conocido.
La clave llegó cuando los concursantes dispusieron del título en español y David consiguió resolver el reto. Tras el acierto, el presentador recordó con humor aquella etapa marcada por Baby Shark y terminó bailando la canción sin poder ocultar su resignación.
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