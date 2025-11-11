Publicidad
Pasapalabra
Roberto Leal se queda sin palabras tras dos duelos sin puntuar en La Pista
El presentador evidenció una situación insólita en Pasapalabra al ver que ni concursantes ni invitados lograban acertar las canciones en la prueba musical.
La Pista dejó dos duelos consecutivos sin puntuar: entre Carla Hidalgo y Martín Fiz y entre Manu y Rosa. Roberto Leal confesó no recordar algo así en Pasapalabra: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”.
Ni siquiera el título con otras palabras logró salvar esta situación insólita en ninguno de los dos casos. Manu y Rosa se enfrentaron a una definición enigmática, pero el “músculo que late de yeso” se les resistió por completo.