Roberto Leal se queda sin palabras tras dos duelos sin puntuar en La Pista

La Pista dejó dos duelos consecutivos sin puntuar: entre Carla Hidalgo y Martín Fiz y entre Manu y Rosa. Roberto Leal confesó no recordar algo así en Pasapalabra: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”.

Ni siquiera el título con otras palabras logró salvar esta situación insólita en ninguno de los dos casos. Manu y Rosa se enfrentaron a una definición enigmática, pero el “músculo que late de yeso” se les resistió por completo.