Roberto Leal y Juanra Bonet se transforman en Dos-Toyevski y revolucionan La Pista

Roberto Leal anunció en Pasapalabra la actuación del dúo Dos-Toyevski, que resultó estar formado por él mismo y Juanra Bonet. Ambos se lanzaron a bailar tras sonar ‘Firework’, de Katy Perry.

La complicidad entre los presentadores se hizo evidente en el Dancing Corner, donde incluso intentaron un porté. El momento, lleno de humor y sorpresa, quedó inmortalizado en el vídeo.