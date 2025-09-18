Publicidad
Pasapalabra
Roberto Leal y Juanra Bonet se transforman en Dos-Toyevski y revolucionan La Pista
Durante la prueba musical, los presentadores sorprendieron al público con una coreografía inesperada que incluyó un intento de porté y muchas risas en el plató.
Roberto Leal anunció en Pasapalabra la actuación del dúo Dos-Toyevski, que resultó estar formado por él mismo y Juanra Bonet. Ambos se lanzaron a bailar tras sonar ‘Firework’, de Katy Perry.
La complicidad entre los presentadores se hizo evidente en el Dancing Corner, donde incluso intentaron un porté. El momento, lleno de humor y sorpresa, quedó inmortalizado en el vídeo.