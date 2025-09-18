Resignación de Rosa tras un fallo nada más comenzar El Rosco: “Es un lapsus que sólo se entiende cuando uno está ahí”

Rosa ha arrancado El Rosco con un error en la letra A, justo un día después de lograr su primer 24 en Pasapalabra. El despiste con “apicultura” la ha dejado descolocada desde el inicio.

Roberto Leal ha pedido un aplauso para animarla, destacando que “solo se entiende cuando uno está ahí”. Aunque logró empatar, el fallo inicial condicionó toda su estrategia.