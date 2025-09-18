Publicidad
Resignación de Rosa tras un fallo nada más comenzar El Rosco: “Es un lapsus que sólo se entiende cuando uno está ahí”
La concursante ha pasado de rozar el bote a comenzar con un fallo inesperado en la A, lo que ha marcado su ritmo frente a Manu durante toda la prueba.
Rosa ha arrancado El Rosco con un error en la letra A, justo un día después de lograr su primer 24 en Pasapalabra. El despiste con “apicultura” la ha dejado descolocada desde el inicio.
Roberto Leal ha pedido un aplauso para animarla, destacando que “solo se entiende cuando uno está ahí”. Aunque logró empatar, el fallo inicial condicionó toda su estrategia.