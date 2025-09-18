Publicidad
Pasapalabra
El reto de Manu para crear uno de sus poemas más difíciles en Pasapalabra: "Sale de todo"
El concursante ha vuelto a emocionar y divertir con su tradicional poema de despedida, esta vez dedicado a un cuarteto de invitados con nombres poco fáciles para sus juegos de palabras.
Manu ha dedicado un original poema a Ana Álvarez, Iván Massagué, Juanra Bonet y Lucía Guerrero. Pese a la dificultad de jugar con sus nombres, ha logrado sorprender a todos con su ingenio, cumpliendo su tradición en Pasapalabra.
Uno de los versos ha unido a Lucía y Juanra en un guiño inesperado. Iván ha reaccionado con un “¡Toma ya!” al escuchar el final. Roberto Leal ha destacado que Manu “sale de todo” con creatividad.