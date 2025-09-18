Antena 3 LogoAntena3
Manu triunfa con uno de sus poemas más complicados para los invitados de Pasapalabra: “¡Toma ya!”

Pasapalabra

El reto de Manu para crear uno de sus poemas más difíciles en Pasapalabra: "Sale de todo"

El concursante ha vuelto a emocionar y divertir con su tradicional poema de despedida, esta vez dedicado a un cuarteto de invitados con nombres poco fáciles para sus juegos de palabras.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu ha dedicado un original poema a Ana Álvarez, Iván Massagué, Juanra Bonet y Lucía Guerrero. Pese a la dificultad de jugar con sus nombres, ha logrado sorprender a todos con su ingenio, cumpliendo su tradición en Pasapalabra.

Uno de los versos ha unido a Lucía y Juanra en un guiño inesperado. Iván ha reaccionado con un “¡Toma ya!” al escuchar el final. Roberto Leal ha destacado que Manu “sale de todo” con creatividad.

