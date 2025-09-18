Publicidad
EL HORMIGUERO
Pablo Motos alerta: "El ego te convence de que vives separado del mundo y en peligro"
El presentador recupera su sección Pasarse de la raya para reflexionar sobre cómo el ego condiciona nuestras emociones y puede alejarnos de la verdadera felicidad.
Pablo Motos cerró El Hormiguero con una de sus reflexiones más profundas sobre el papel del ego en la vida cotidiana. Recordó cómo desde la infancia se alimenta con la atención de los demás.
Según el presentador, esa búsqueda de reconocimiento continúa en la adultez, generando miedos y falsas identidades. Subrayó que cuanto más nos identificamos con el ego, más alejados estamos de nuestra auténtica esencia.