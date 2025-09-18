Pablo Motos alerta: "El ego te convence de que vives separado del mundo y en peligro"

Pablo Motos cerró El Hormiguero con una de sus reflexiones más profundas sobre el papel del ego en la vida cotidiana. Recordó cómo desde la infancia se alimenta con la atención de los demás.

Según el presentador, esa búsqueda de reconocimiento continúa en la adultez, generando miedos y falsas identidades. Subrayó que cuanto más nos identificamos con el ego, más alejados estamos de nuestra auténtica esencia.