Roberto Leal evita por poco desvelar una canción en pleno duelo de La Pista en Pasapalabra

La Pista dejó otra anécdota destacada en el duelo entre David Civera y Fiona Ferrer. Antes de que comenzara la canción, Roberto Leal estuvo a punto de dar una pista decisiva mientras daba paso a los invitados.

El presentador de Pasapalabra explicó después que casi pronuncia la palabra "libres" al animarles antes del juego, justo el título del tema que sonaría a continuación. Finalmente logró corregirse a tiempo y evitar desvelar la respuesta.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas