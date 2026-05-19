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PASAPALABRA
Roberto Leal evita por poco desvelar una canción en pleno duelo de La Pista en Pasapalabra
El presentador vivió un instante de tensión durante la prueba musical cuando estuvo cerca de decir una palabra que podía revelar el título del tema antes de empezar el enfrentamiento.
La Pista dejó otra anécdota destacada en el duelo entre David Civera y Fiona Ferrer. Antes de que comenzara la canción, Roberto Leal estuvo a punto de dar una pista decisiva mientras daba paso a los invitados.
El presentador de Pasapalabra explicó después que casi pronuncia la palabra "libres" al animarles antes del juego, justo el título del tema que sonaría a continuación. Finalmente logró corregirse a tiempo y evitar desvelar la respuesta.
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