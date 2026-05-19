David arrasa y desata las bromas en Pasapalabra por su peculiar estrategia en el ¿Dónde Están?

David continúa llamando la atención en Pasapalabra por la combinación de eficacia y rituales en el ¿Dónde Están?. En esta ocasión, resolvió por completo un panel relacionado con palabras de la canción Valió la pena, de Marc Anthony.

Las bromas no tardaron en llegar tras otro pleno del concursante. David Civera comentó entre risas que "conecta directamente con Dios", mientras Roberto Leal siguió el juego con nuevas ocurrencias sobre los gestos del barcelonés.

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