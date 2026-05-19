Javier gana un insólito Rosco en Pasapalabra marcado por los errores de ambos concursantes

El Rosco se desarrolló de forma muy distinta a lo habitual entre los dos concursantes. Tanto Javier como David acumularon tropiezos desde las primeras vueltas y recurrieron constantemente al "Pasapalabra" para evitar más riesgos.

Aunque Javier terminó con tres fallos y solo 20 aciertos, logró imponerse gracias a sus dos últimas respuestas correctas. David, que parecía mejor situado por momentos, acabó bloqueado en 18 letras verdes tras un final muy poco habitual entre ambos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas