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Lo nunca visto entre Javier y David en Pasapalabra

Lo nunca visto entre Javier y David en Pasapalabra: El Rosco se decide... ¡por los fallos!

PASAPALABRA

Javier gana un insólito Rosco en Pasapalabra marcado por los errores de ambos concursantes

El duelo entre Javier y David dejó un desenlace completamente inesperado, con numerosos fallos, pocas rachas de aciertos y una victoria que se decidió por los errores finales.

Alberto Mendo
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El Rosco se desarrolló de forma muy distinta a lo habitual entre los dos concursantes. Tanto Javier como David acumularon tropiezos desde las primeras vueltas y recurrieron constantemente al "Pasapalabra" para evitar más riesgos.

Aunque Javier terminó con tres fallos y solo 20 aciertos, logró imponerse gracias a sus dos últimas respuestas correctas. David, que parecía mejor situado por momentos, acabó bloqueado en 18 letras verdes tras un final muy poco habitual entre ambos.

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