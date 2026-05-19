José Manuel Parada protesta en Pasapalabra por la canción de La Pista y reclama clásicos españoles

La Pista volvió a dejar uno de los momentos más divertidos de la tarde en Pasapalabra cuando José Manuel Parada mostró abiertamente su frustración tras no reconocer la canción del duelo frente a Paloma Lago. Ninguno consiguió acertar Esos ojos negros, de Duncan Dhu.

El invitado reaccionó reivindicando artistas clásicos españoles y asegurando entre risas que faltaba mejor repertorio en el programa. Durante su protesta, mencionó nombres como Karina, Rocío Dúrcal, Marisol, Joselito y Manolo Escobar.

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