Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Javier se pasa al rock lírico con ‘The final countdown’ en Pasapalabra

Javier se pasa al rock lírico con ‘The final countdown’ en Pasapalabra: “Te ha salido del alma”

PASAPALABRA

Javier triunfa en La Pista de Pasapalabra al lanzarse con el mítico The final countdown

El concursante madrileño acertó el clásico de Europe desde el primer fragmento y sorprendió al plató interpretándolo con intensidad tras varios programas sin cantar.

Alberto Mendo
Publicado:

La Pista llevó a Javier y David hasta 1986 en Pasapalabra con uno de los temas más reconocibles del rock. Ambos identificaron rápidamente The final countdown, aunque el madrileño fue más rápido al pulsar y se llevó el pleno.

Tras el acierto, Javier se animó a cantar el éxito de Europe con un estilo muy personal que provocó la reacción de Roberto Leal y del resto de invitados. El concursante reconoció después que llevaba varios programas deseando poder soltarse así.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Vídeos