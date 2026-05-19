Javier triunfa en La Pista de Pasapalabra al lanzarse con el mítico The final countdown

La Pista llevó a Javier y David hasta 1986 en Pasapalabra con uno de los temas más reconocibles del rock. Ambos identificaron rápidamente The final countdown, aunque el madrileño fue más rápido al pulsar y se llevó el pleno.

Tras el acierto, Javier se animó a cantar el éxito de Europe con un estilo muy personal que provocó la reacción de Roberto Leal y del resto de invitados. El concursante reconoció después que llevaba varios programas deseando poder soltarse así.

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