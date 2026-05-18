Juan del Val estalla en El Hormiguero contra la canción de Juanma Moreno para Andalucía

Juan del Val criticó abiertamente en El Hormiguero la canción relacionada con Andalucía promovida por Juanma Moreno. Su comentario provocó una rápida reacción entre el resto de colaboradores.

Durante la tertulia, el escritor calificó el tema musical de manera muy dura y defendió su postura ante Pablo Motos y el resto del equipo. El momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

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