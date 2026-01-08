Antena3
“Esto ya lo escribo en el libro para siempre”: Mercedes, emocionada al visitar el set de Renacer

NOS VAMOS DE MADRE

Mercedes cumple un sueño turco al conocer el rodaje de Renacer

En Nos vamos de madre, Roberto Leal sorprende a su madre Mercedes con una visita al set de rodaje de la serie turca Renacer, donde ella vivió un encuentro emotivo con el elenco y se llevó un recuerdo imborrable para su “libro de viaje”.

Visiblemente emocionada, Mercedes agradeció el gesto al conocer al actor que interpreta a Evren, uno de los protagonistas de la telenovela que sigue con entusiasmo desde Estambul. La experiencia superó sus expectativas y la dejó con lágrimas de alegría, marcando un punto álgido en su aventura junto a su hijo.

Como broche final, la sorpresa se completó cuando Roberto le ofreció la oportunidad de participar brevemente en la grabación, transformando la jornada en un recuerdo doblemente significativo para ambos.

