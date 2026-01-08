La confesión de María Hervás en El Hormiguero: “Me vino de frente un tiburón”

Durante su entrevista en El Hormiguero, María Hervás sorprendió al público al confesar el miedo que pasó mientras buceaba, cuando se encontró cara a cara con un tiburón. La actriz explicó cómo reaccionó en ese instante y el impacto que le causó la situación.

Más allá de la anécdota, Hervás repasó su momento profesional y reivindicó el valor del trabajo actoral desde la naturalidad y el humor que marcó toda la conversación.