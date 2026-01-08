Publicidad
EL HORMIGUERO
La confesión de María Hervás en El Hormiguero: “Me vino de frente un tiburón”
La actriz María Hervás protagonizó uno de los momentos más comentados del regreso de El Hormiguero al relatar su vivencia inesperada bajo el agua.
Durante su entrevista en El Hormiguero, María Hervás sorprendió al público al confesar el miedo que pasó mientras buceaba, cuando se encontró cara a cara con un tiburón. La actriz explicó cómo reaccionó en ese instante y el impacto que le causó la situación.
Más allá de la anécdota, Hervás repasó su momento profesional y reivindicó el valor del trabajo actoral desde la naturalidad y el humor que marcó toda la conversación.