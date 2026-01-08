Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Marta intenta borrar su pasado quemando su diario pero María ya conoce su secreto
Marta se enfrenta al dilema de destruir las páginas que contienen su verdad íntima, sin imaginar que María ya ha descubierto lo que tanto quería ocultar.
Marta, presionada por sus propios miedos y los consejos de Pelayo y doña Clara, decide quemar parte de su diario para que nadie revele su amor por Fina. Aunque inicia el ritual, no termina y se va a su habitación pensando que ha protegido su secreto.
Sin embargo, María, tras una confesión de Gabriel, presencia cómo Marta quema algunas hojas y ya ha leído partes del diario, lo que complica aún más la situación para la joven de la familia De la Reina.